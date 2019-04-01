Возле здания ЦИК группа людей помешала российскому тележурналисту

Российский телеканал "Дождь" сообщил о том, что работе его журналиста возле здания Центральной избирательной комиссии на выборах президента Украины помешала группа людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter канала.

Речь идет о тележурналисте Владимире Роменском. Он попытался взять на площади перед зданием ЦИК комментарий о президентских выборах. Однако журналисту в грубой форме посоветовали уйти.

Позже в комментарии украинским СМИ группа молодых людей объяснила, что такие их действия были вызваны тем, что журналист передавал искаженные результаты экзитполов.

Напомним, согласно уточненным данным Национального экзитпола, во второй тур президенских выборов проходят Владимир Зеленский (30,6%) и Петр Порошенко (17,8%).

Отметим, по информации координаторки гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, наиболее массовым нарушением во время выборов стало разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.