Возле Вены из-за взрыва обрушился жилой дом, есть пострадавшие

Сегодня утром в пригороде Вены (Австрия) в одном из жилых домов произошел мощный взрыв, который привел к обвалу конструкции. В результате инцидента травмы получили по меньшей мере трое людей.

Об этом сообщает Kurier.

Как сообщается, взрыв произошел в доме в городе Лангенцерсдорф. Туда сразу были направлены несколько пожарных бригад, два спасательных вертолета и семь машин скорой помощи. Правоохранители провели эвакуацию из домов вблизи из-за пожара, который вспыхнул после взрыва.

В настоящее время известно о двух легко раненых в результате взрыва, еще у одного человека - тяжелые травмы. Также продолжаются поиски восьми человек, которые жили в доме.

По сообщению Государственного управления уголовной полиции Нижней Австрии, сейчас следователи предполагают взрыв газа на верхнем этаже около 7.30 утра.

Фото: взрыв в жилом доме (kurier.at)

Напомним, 20 января в центре Мадрида прогремел мощный взрыв. Очевидцы сразу же распространили в соцсетях видео с последствиями взрыва. На видеороликах можно было увидеть усыпанную обломками улицу и поврежденное здание. Тогда пострадало 11 человек.