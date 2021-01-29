ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Поблизу Відня через вибух обвалився житловий будинок, є постраждалі

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні вранці у передмісті Відня (Австрія) в одному з житлових будинків стався потужний вибух, який призвів до обвалу конструкції. У результаті інциденту травми отримали щонайменше троє людей.

Популярні новини

Про це повідомляє Kurier.

Як повідомляється, вибух стався у будинку в місті Лангенцерсдорф. Туди одразу були направлені кілька пожежних бригад, два рятувальні гелікоптери та сім автомобілів швидкої допомоги. Правоохоронці провели евакуацію з будинків поблизу через пожежу, яка спалахнула після вибуху.

Наразі відомо про двох легко поранених внаслідок вибуху, ще в одної людини - важкі травми. Також тривають пошуки восьми людей, які мешкали в будинку.

За повідомленням Державного управління кримінальної поліції Нижньої Австрії, наразі слідчі припускають вибух газу на верхньому поверсі близько 7.30 ранку.

Фото: вибух в житловому будинку (kurier.at)

Нагадаємо, 20 січня в центрі Мадрида прогримів потужний вибух. Очевидці одразу ж поширили в соцмережах відео з наслідками вибуху. На відеороликах можна було побачити засипану уламками вулицю і пошкоджену будівлю. Тоді постраждало 11 осіб.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Вибух