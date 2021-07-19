UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Возле украинской станции на Антарктиде рекордные скопления пингвинов

Автор: РБК-Украина

Возле украинской станции "Академик Вернадский" на Антарктиде фиксируются рекордные для этого сезона скопления пингвинов. Ученые полагают, что это связано с изменением климата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национального научного антарктического центра.

Сообщается, что обычно, когда в Антарктике зима (в Украине, соответственно, лето), пингвины отплывают севернее от украинской станции, поскольку питаются крилем, а для этого требуется открытая вода.

"Поскольку климат меняется и зимы становятся теплее, участки открытой воды в районе архипелага Вильгельма, где находится наша станция, сейчас можно найти в течение всей зимы, а значит и пингвины теперь держатся совсем неподалеку", - говорится в сообщении.

Таким образом, полярники зарегистрировали очень большие зимние скопления пингвинов: на разных островах в радиусе 20 км от станции отдыхают сотни и тысячи особей, а в воде можно наблюдать одновременно сотни пингвинов. Преимущественно это субантарктические пингвины (дженту) или пингвины Адели.

Фото: пингвины возле станции "Академик Вернадский" (facebook.com/AntarcticCenter)

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может купить британский ледокол для экспедиции на Антарктиде.

Читайте РБК-Украина в Google News
АнтарктидапингвинАкадемик Вернадский