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Возле украинской станции на Антарктиде рекордные скопления пингвинов

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Понедельник 19 июля 2021 11:28
Возле украинской станции на Антарктиде рекордные скопления пингвинов Фото: пингвины возле станции "Академик Вернадский" (facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: РБК-Украина

Возле украинской станции "Академик Вернадский" на Антарктиде фиксируются рекордные для этого сезона скопления пингвинов. Ученые полагают, что это связано с изменением климата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национального научного антарктического центра.

Сообщается, что обычно, когда в Антарктике зима (в Украине, соответственно, лето), пингвины отплывают севернее от украинской станции, поскольку питаются крилем, а для этого требуется открытая вода.

"Поскольку климат меняется и зимы становятся теплее, участки открытой воды в районе архипелага Вильгельма, где находится наша станция, сейчас можно найти в течение всей зимы, а значит и пингвины теперь держатся совсем неподалеку", - говорится в сообщении.

Таким образом, полярники зарегистрировали очень большие зимние скопления пингвинов: на разных островах в радиусе 20 км от станции отдыхают сотни и тысячи особей, а в воде можно наблюдать одновременно сотни пингвинов. Преимущественно это субантарктические пингвины (дженту) или пингвины Адели.

Фото: пингвины возле станции "Академик Вернадский" (facebook.com/AntarcticCenter)

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может купить британский ледокол для экспедиции на Антарктиде.

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