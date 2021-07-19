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Біля української станції на Антарктиді рекордні скупчення пінгвінів

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Понеділок 19 липня 2021 11:28
Біля української станції на Антарктиді рекордні скупчення пінгвінів Фото: пінгвіни біля станції "Академік Вернадський" (facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: РБК-Україна

Біля української станції "Академік Вернадський" на Антарктиді фіксуються рекордні для цього сезону скупчення пінгвінів. Вчені вважають, що це пов'язано зі зміною клімату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національного наукового антарктичного центру.

Повідомляється, що зазвичай, коли в Антарктиці зима (в Україні, відповідно, літо), пінгвіни відпливають північніше від української станції, оскільки харчуються крилем, а для цього потрібна відкрита вода.

"Оскільки клімат змінюється і зими стають теплішими, ділянки відкритої води в районі архіпелагу Вільгельма, де знаходиться наша станція, зараз можна знайти протягом всієї зими, а значить і пінгвіни тепер тримаються зовсім неподалік", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, полярники зареєстрували дуже великі зимові скупчення пінгвінів: на різних островах в радіусі 20 км від станції відпочивають сотні і тисячі особин, а у воді можна спостерігати одночасно сотні пінгвінів. Переважно це субантарктичні пінгвіни (дженту) або пінгвіни Аделі.

Фото: пінгвіни біля станції "Академік Вернадський" (facebook.com/AntarcticCenter)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може купити британський криголам для експедиції на Антарктиді.

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