Біля української станції на Антарктиді рекордні скупчення пінгвінів
Біля української станції "Академік Вернадський" на Антарктиді фіксуються рекордні для цього сезону скупчення пінгвінів. Вчені вважають, що це пов'язано зі зміною клімату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національного наукового антарктичного центру.
Повідомляється, що зазвичай, коли в Антарктиці зима (в Україні, відповідно, літо), пінгвіни відпливають північніше від української станції, оскільки харчуються крилем, а для цього потрібна відкрита вода.
"Оскільки клімат змінюється і зими стають теплішими, ділянки відкритої води в районі архіпелагу Вільгельма, де знаходиться наша станція, зараз можна знайти протягом всієї зими, а значить і пінгвіни тепер тримаються зовсім неподалік", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, полярники зареєстрували дуже великі зимові скупчення пінгвінів: на різних островах в радіусі 20 км від станції відпочивають сотні і тисячі особин, а у воді можна спостерігати одночасно сотні пінгвінів. Переважно це субантарктичні пінгвіни (дженту) або пінгвіни Аделі.
Фото: пінгвіни біля станції "Академік Вернадський" (facebook.com/AntarcticCenter)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може купити британський криголам для експедиції на Антарктиді.