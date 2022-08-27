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УЗ планирует открыть три перехода со странами ЕС: названы направления

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Киев, Суббота 27 августа 2022 22:08
УЗ планирует открыть три перехода со странами ЕС: названы направления Фото: Укрзализныця намерена открыть три международных перехода (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

УЗ планирует открыть железнодорожное сообщение еще на трех пограничных переходах для расширения пропускной способности.

Об этом заявил замдиректора департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rail.Insider.

Компания работает над расширением пропускной способности пограничных переходов. В частности, на днях началось движение по восстановленной линии Березине—Басарабяска.

"По расширению западных пограничных переходов, мы также работаем в этом направлении. Мы запустили Березине-Басарабяска, сейчас рассматриваем Гребенне-Рава-Русская и Стражава-Кросценко (Польша), а еще Деловое-Валя-Вишеулуй (Румыния). Эти четыре пограничных перехода направлены на расширение пропускной способности", - заявил Ткачев.

Ранее сообщалось, что в Одесской области достроили участок железной дороги, соединяющий Украину и Молдову. Колея проходит между населенными пунктами Березино и Бессарабяска – в обход самопровозглашенного Приднестровья.

Также стало известно, что "Укрзализныця" восстановила около 20 километров железнодорожного пути в Карпатах до границы с Румынией. Дорогу построили во времена Австро-Венгерской империи в 1890-х годах.

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