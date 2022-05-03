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Возле супермаркета в Мелитополе прогремел взрыв

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Мелитополь, Вторник 03 мая 2022 09:41
Возле супермаркета в Мелитополе прогремел взрыв Фото: в Мелитополе произошел взрыв (mv org ua)
Автор: Сергей Новиков

Утром 3 марта в оккупированном Мелитополе (Запорожская область) прогремел взрыв. Информации о пострадавших пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "РИА Мелитополь".

Сообщается, взрыв произошел около 08:00 в центре города на парковке за супермаркетом "Сильпо" по проспекту Богдана Хмельницкого. По словам очевидцев, взорвался скутер.

В результате в магазине взрывной волной выбило окна, частично поврежден фасад. Информации о пострадавших нет, на место инцидента приехали много российских военных.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты в Мелитополе похитили сотрудницу местного музея, в котором хранилось скифское золото.

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