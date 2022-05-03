ru ua
Вт, 03 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Біля супермаркету в Мелітополі прогримів вибух

Новость на русском →
Мелітополь, Вівторок 03 травня 2022 09:41
Біля супермаркету в Мелітополі прогримів вибух Фото: у Мелітополі стався вибух (mv org ua)
Автор: Сергей Новиков

Вранці 3 березня в окупованому Мелітополі (Запорізька область) прогримів вибух. Інформації про постраждалих поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "РИА Мелітополь".

Повідомляється, вибух стався близько 08:00 в центрі міста на парковці за супермаркетом "Сільпо" по проспекту Богдана Хмельницького. За словами очевидців, вибухнув скутер.

В результаті в магазині вибуховою хвилею вибило вікна, частково пошкоджений фасад. Інформації про постраждалих немає, на місце інциденту приїхали багато російських військових.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти в Мелітополі викрали співробітницю місцевого музею, в якому зберігалося скіфське золото.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь Вибух
NEWS
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні