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Возле студенческого кампуса в США устроили стрельбу. Есть погибший и раненые

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Джорджия, Воскресенье 24 октября 2021 10:18
Возле студенческого кампуса в США устроили стрельбу. Есть погибший и раненые Фото: правоохранители не месте стрельбы (twitter.com/GBI_GA)
Автор: Александр Мороз

В американском штате Дорджия возле студенческого кампуса неизвестные устроили стрельбу. В результате погиб один человек и еще семеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Бюро расследований Джорджии.

Сообщается, что стрельба произошла на вечеринке возле кампуса университета Форт-Вэлли. В результате погиб один человек, который не был студентом. Еще семь человек получили ранения, они находятся в стабильном состоянии. Полицейские обращаются в свидетелям за помощью, чтобы установить тех, кто устроил стрельбу.

Напомним, ранее в Луизиане произошла стрельба на территории Государственного университета Грэмблинга, в результате погиб по меньшей мере один человек, еще несколько получили ранения.

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