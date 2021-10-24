Возле студенческого кампуса в США устроили стрельбу. Есть погибший и раненые

В американском штате Дорджия возле студенческого кампуса неизвестные устроили стрельбу. В результате погиб один человек и еще семеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Бюро расследований Джорджии.

Сообщается, что стрельба произошла на вечеринке возле кампуса университета Форт-Вэлли. В результате погиб один человек, который не был студентом. Еще семь человек получили ранения, они находятся в стабильном состоянии. Полицейские обращаются в свидетелям за помощью, чтобы установить тех, кто устроил стрельбу.