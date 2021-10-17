В США произошла стрельба в университете, есть жертва и раненые

В штате Луизиана произошла стрельба на территории Государственного университета Грэмблинга. В результате инцидента погиб по меньшей мере один человек, еще несколько получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В университете проходила встреча выпускников, когда произошло несколько выстрелов.

Несколько человек получили ранения, включая по крайней мере одного студента, которому на месте происшествия была оказана медицинская помощь в связи с ранениями, не угрожающими жизни. Еще один пострадавший, не являющийся студентом, скончался в результате стрельбы.

"В момент инцидента в столовой проходило мероприятие, посвященное встрече выпускников. Все присутствующие укрылись на месте и были отпущены, как только полиция университета дала добро", - сообщил представитель университета.

По его словам, стрелявший на данный момент не установлен. Полиция штата Луизиана ведет активное расследование.