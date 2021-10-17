ru ua
Вс, 17 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В США произошла стрельба в университете, есть жертва и раненые

Новина українською →
Воскресенье 17 октября 2021 21:44
В США произошла стрельба в университете, есть жертва и раненые Фото: В США произошла стрельба в университете (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В штате Луизиана произошла стрельба на территории Государственного университета Грэмблинга. В результате инцидента погиб по меньшей мере один человек, еще несколько получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В университете проходила встреча выпускников, когда произошло несколько выстрелов.

Несколько человек получили ранения, включая по крайней мере одного студента, которому на месте происшествия была оказана медицинская помощь в связи с ранениями, не угрожающими жизни. Еще один пострадавший, не являющийся студентом, скончался в результате стрельбы.

"В момент инцидента в столовой проходило мероприятие, посвященное встрече выпускников. Все присутствующие укрылись на месте и были отпущены, как только полиция университета дала добро", - сообщил представитель университета.

По его словам, стрелявший на данный момент не установлен. Полиция штата Луизиана ведет активное расследование.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Новые "красные" зоны и поезда по COVID-сертификатам. Каким будет карантин на следующей неделе
Новые "красные" зоны и поезда по COVID-сертификатам. Каким будет карантин на следующей неделе
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине