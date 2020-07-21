Во вторник, 21 июля, возле станции метро "Минская" прогремел взрыв. В результате никто не пострадал.

Об этом в Telegram сообщил городской глава столицы Виталий Кличко.

По его словам, около 12:00 аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26. На место выехала оперативная группа.

"Только что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский". Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили", - заявил Кличко.

При этом сообщество "Киев Оперативный" опубликовало видео со взрывом на месте инцидента.

Согласно сообщению полиции, во время проверки территории взрывотехники возле одного из киосков обнаружили подозрительную коробку. Для безопасности ее обезвредили на месте. Остатки изъяли на экспертизу. На месте продолжают работать правоохранительные органы и проверять прилегающую территорию.

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели также проверяют информацию о минировании торгового центра Ocean Plaza и здания Апелляционного суда в Соломенском районе.