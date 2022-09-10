Возле станции "Академик Вернадский" самая теплая зима за 30 лет

Средняя температура воздуха за зиму составляла -2.13 градусов. Это на 0.4 градуса теплее, чем предыдущий рекорд, который был установлен в 1998 году.

Таким образом возобновились его самые теплые рекорды для июля и августа за все годы наблюдений. При этом еще 50 лет назад привычной для этих краев была среднезимняя температура около -10 градусов.

Из-за теплой зимы возле станции "Академик Вернадский" не образовалось ледового покрова, поэтому украинские полярники могли поддерживать навигацию и проводить морские научные исследования почти на протяжении всей антарктической зимы.

Также было зафиксировано больше осадков, а на конец зимы высота снежного покрова возле станции пересекла отметку 2.5 метра и продолжает приближаться к рекордным прошлогодним 3 метрам.