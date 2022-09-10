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Біля станції "Академік Вернадський" найтепліша зима за 30 років

Фото: Біля станції "Академік Вернадський" найтепліша зима за 30 років (facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Дмитро Браславський

Зима в цьому році стала найтеплішою за весь час спостережень на станції "Академік Вернадський".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національного антарктичного наукового центру.

Середня температура повітря за зиму становила -2.13 градусів. Це на 0.4 градуси тепліше, ніж попередній рекорд, який був встановлений 1998 року.

Таким чином поновилися його найтепліші рекорди для липня і серпня за всі роки спостережень. При цьому ще 50 років тому звичною для цих країв була середньозимова температура близько -10 градусів.

Через теплу зиму біля станції "Академік Вернадський" не утворилося льодового покриву, тому українські полярники могли підтримувати навігацію та проводити морські наукові дослідження майже протягом усієї антарктичної зими.

Також було зафіксовано більше опадів, а на кінець зими висота снігового покриву біля станції перетнула позначку 2.5 метри і продовжує наближатись до рекордних минулорічних 3 метрів.

Нагадаємо, що раніше українську станцію на Антарктиді засипало триметровим шаром снігу.

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Академик Вернадский