Біля штабу "Єдиної Росії" в Мелітополі прогримів вибух: що відомо
Фото: російські війська в окупованому Мелітополі (Getty Images)
У тимчасово окупованому Мелітополі вночі 10 серпня пролунав черговий вибух біля штабу "Єдиної Росії", де окупанти вели підготовку до так званого "референдуму".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "СтратКом ЗСУ".
"У тимчасово окупованому Мелітополі вночі пролунав черговий вибух біля штабу "Єдиної Росії", де йде підготовка до так званого "референдуму". Знову хтось покурив в невизначеному місці", - йдеться в повідомленні.
Фото: біля штабу "Єдиної Росії" в Мелітополі прогримів вибух (t.me/AFUStratCom)
Раніше ми писали, що в російському місті Єйськ, якій знаходиться навпроти Маріуполя через Азовське море, горить нафтосховище.
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