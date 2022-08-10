Біля штабу "Єдиної Росії" в Мелітополі прогримів вибух: що відомо

У тимчасово окупованому Мелітополі вночі 10 серпня пролунав черговий вибух біля штабу "Єдиної Росії", де окупанти вели підготовку до так званого "референдуму".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "СтратКом ЗСУ".

"У тимчасово окупованому Мелітополі вночі пролунав черговий вибух біля штабу "Єдиної Росії", де йде підготовка до так званого "референдуму". Знову хтось покурив в невизначеному місці", - йдеться в повідомленні. Фото: біля штабу "Єдиної Росії" в Мелітополі прогримів вибух (t.me/AFUStratCom)