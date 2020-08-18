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Возле самолета Трампа заметили беспилотник, ВВС США проверяют информацию

США, Вторник 18 августа 2020 05:47
Возле самолета Трампа заметили беспилотник, ВВС США проверяют информацию
Фото: самолет Air Force One (wikimedia.org)
Автор: РБК-Украина

Один из журналистов во время посадки заметил возле самолета "объект, похожий на беспилотник"

Военно-воздушные силы (ВВС) США проверяют информацию о беспилотнике, якобы пролетевшем рядом с президентским самолетом Air Force One, когда тот совершал посадку на авиабазе Эндрюс в окрестностях Вашингтона. Дрон заметил журналист из пресс-пула Белого дома.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В воскресенье вечером президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на самолете возвращался в Вашингтон из штата Нью-Джерси. Как сообщили в пресс-пуле Белого дома, один из находившихся на борту журналистов во время посадки заметил поблизости "объект, похожий на беспилотник".

По информации Reuters, в понедельник американские военные заявили, что они "в курсе этого сообщения".

"Данный вопрос изучается", - отмелили они, подчеркнув, что "борт номер один" в тот день благополучно приземлился.

Напомним, ранее американские военные провели в Тихом океане испытания лазерного оружия для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикибеспилотникДональд Трамп
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