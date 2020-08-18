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Біля літака Трампа помітили безпілотник, ВПС США перевіряють інформацію

США, Вівторок 18 серпня 2020 05:47
Біля літака Трампа помітили безпілотник, ВПС США перевіряють інформацію
Фото: літак Air Force One (wikimedia.org)
Автор: РБК-Україна

Один з журналістів під час посадки зауважив біля літака "об'єкт, схожий на безпілотник"

Військово-повітряні сили (ВПС) США перевіряють інформацію про безпілотник, який нібито пролетів поруч з президентським літаком Air Force One, коли той здійснював посадку на авіабазі Ендрюс в околицях Вашингтона. Дрон помітив журналіст з прес-пулу Білого дому.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У неділю ввечері президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на літаку повертався до Вашингтона зі штату Нью-Джерсі. Як повідомили в прес-пулі Білого дому, один з перебували на борту журналістів під час посадки зауважив поблизу "об'єкт, схожий на безпілотник".

За інформацією Reuters, в понеділок американські військові заявили, що вони "в курсі цього повідомлення".

"Дане питання вивчається", - мілина вони, підкресливши, що "борт номер один" в той день благополучно приземлився.

Нагадаємо, раніше американські військові провели в Тихому океані випробування лазерної зброї для знищення безпілотних літальних апаратів.

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Новини України Сполучені Штати АмерикибеспилотникДональд Трамп
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