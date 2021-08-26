Возле Ровно в рамках "Большой стройки" завершили ремонт "дороги на Луцк"

"Качеством выполненных работ доволен. На объекте еще доделывают мелочи, но целостно дорога выглядит отлично. Обустроены пешеходные дорожки и тротуары, 13 автобусных остановок, 16 светофоров, световые опоры и освещение", - написал он.

Обновление трассы проходит в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". На объекте сейчас работают над обустройством остановок, обочин, барьерного ограждения, отметила пресс-служба ОГА.

"Это один из крупнейших объектов "Большой стройки" в 2021 году в области. И здесь использован принципиально новый подход к строительству дорог в Ровенской области. Покрытие очень качественное. Верхний слой - ЩМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон) - долговечный и хороший для сцепления автомобилей с дорогой", - подчеркнул Виталий Коваль.

Стоимость ремонта дороги составила около 450 млн грн.