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Біля Рівного в рамках "Великого будівництва" завершили ремонт "дороги на Луцьк"

Автор: Наталія Гурковська

Напередодні 30-річчя Незалежності підрядники завершили основні будівельні роботи та пустили рух транспорту обома смугами на 6-кілометровій ділянці траси Н-22 "Устилуг-Луцьк-Рівне", відомої як "дорога на Луцьк".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Рівненської області Віталія Коваля в Facebook.

"Якістю виконаних робіт задоволений. На об’єкті ще дороблюють дрібниці, але цілісно дорога виглядає відмінно. Облаштовані пішохідні доріжки і тротуари, 13 автобусних зупинок, 16 світлофорів, світлові опори та освітлення", - написав він.

Оновлення траси відбувається у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". На об’єкті зараз працюють над облаштуванням зупинок, узбіч, бар’єрного огородження, зазначила прес-служба ОДА.

"Це один із найбільших об’єктів "Великого будівництва" у 2021 році в області. І тут використано принципово новий підхід до будівництва доріг в Рівненській області. Покриття дуже якісне. Верхній шар - ЩМА (щебенево-мастиковий асфальтобетон) - довговічний і хороший для щеплення автомобілів з дорогою", - підкреслив Віталій Коваль.

Вартість ремонту дороги склала близько 450 млн грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" будуть також відновлені дороги, що ведуть до міжнародних пунктів пропуску. У 2020 році було відремонтовано 150 км таких доріг, а за 2021-2022 роки планується охопити понад 600 км прикордонних маршрутів.

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Велике будівництво