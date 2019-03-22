Возле российского консульства в Афинах прогремел взрыв

В пятницу, 22 марта, утром под консульством Российской Федерации в столице Греции Афинах прогремел взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как известно, неизвестные на мотоцикле подъехали к консульству и бросили взрывное устройство.

Греческая полиция сообщает, что никто не пострадал, а взрыв не был сильным.

"Утром в пятницу неизвестные нападавшие на мотоцикле бросили взрывное устройство, скорее всего, ручную гранату, под российское консульство в Афинах", - говорится в сообщении.

Никто еще не взял на себя ответственности за этот инцидент. Правоохранители оцепили место происшествия.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на территории посольства Великобритании в столице Сербии Белграде нашли гранату. Взрывное устройство было обнаружено работниками посольства. На место отправили противодиверсионные подразделения МВД Сербии и скорую.

Кроме того, в Египте произошел взрыв на заводе по производству фосфатных удобрений в городе ​Айн-Сохна, расположенном на берегу Суэцкого залива. В результате инцидента десять человек погибли, еще 15 получили ранения.