Біля російського консульства в Афінах прогримів вибух

У п'ятницю, 22 березня, вранці під консульством Російської Федерації у столиці Греції Афінах прогримів вибух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як відомо, невідомі на мотоциклі під'їхали до консульства і кинули вибуховий пристрій.

Грецька поліція повідомляє, що ніхто не постраждав, а вибух не був сильним.

"Вранці в п'ятницю невідомі нападники на мотоциклі кинули вибуховий пристрій, швидше за все, ручну гранату, під російське консульство в Афінах", - йдеться в повідомленні.

Ніхто ще не взяв на себе відповідальності за цей інцидент. Правоохоронці оточили місце події.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на території посольства Великобританії у столиці Сербії Белграді знайшли гранату. Вибуховий пристрій було виявлено працівниками посольства. На місце відправили противодиверсионные підрозділи МВС Сербії і швидку.

Крім того, у Єгипті стався вибух на заводі по виробництву фосфатних добрив у місті Айн-Сохна, розташованому на березі Суецької затоки. В результаті інциденту десять людей загинули, ще 15 отримали поранення.