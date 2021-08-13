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Возле Рима масштабный лесной пожар. Проходит эвакуация людей

Автор: Анастасия Рокитна

Возле столицы Италии Рима горят леса. Жителей пригорода Тиволи эвакуируют.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Спасателям пришлось вывезти 25 семей из их домов в природном заповеднике Монте Катильо. Эвакуировали и около 30 жителей приюта.

Отметим, что в Италии сейчас масштабные лесные пожары. Кроме того, в стране фиксируют аномальную жару, температура местами достигала 49 градусов по Цельсию.

Напомним, в четырех регионах на юге Италии горят леса. В результате погибли три человека.

Отметим, в Европе из-за аномальной жары температура достигла рекордной отметки.

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ПожарИталия