ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Италии горят леса. Появились первые жертвы

Новина українською →
Сицилия, Четверг 12 августа 2021 10:12
В Италии горят леса. Появились первые жертвы Фото: в Италии бушуют лесные пожары (ilgiornalelocale)
Автор: Анастасия Рокитна

В четырех регионах на юге Италии горят леса. В результате погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Ansa.

Огонь охватил леса в Калабрии, Сицилии, Сардинии, Кампании.

Власти Калабрии обратились к правительству с просьбой ввести чрезвычайное положение. Там погибли двое пожилых мужчин, которые пытались спасти от огня свои дома. Один человек погиб в Катании.

В больницы с ожогами доставлены еще пятеро пострадавших.

В Италии горят леса. Появились первые жертвыФото: в Италии бушуют лесные пожары (ogginotizie)

Напомним, в Европе из-за аномальной жары температура достигла рекордной отметки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пожар Италия
NEWS
В NASA оценили риск столкновения с Землей астероида Бенну
В NASA оценили риск столкновения с Землей астероида Бенну
DAILY
Трудовые резервы. Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Трудовые резервы. Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну