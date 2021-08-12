В Италии горят леса. Появились первые жертвы

В четырех регионах на юге Италии горят леса. В результате погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Ansa.

Огонь охватил леса в Калабрии, Сицилии, Сардинии, Кампании.

Власти Калабрии обратились к правительству с просьбой ввести чрезвычайное положение. Там погибли двое пожилых мужчин, которые пытались спасти от огня свои дома. Один человек погиб в Катании.

В больницы с ожогами доставлены еще пятеро пострадавших.

Фото: в Италии бушуют лесные пожары (ogginotizie)