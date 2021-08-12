В Италии горят леса. Появились первые жертвы
Фото: в Италии бушуют лесные пожары (ilgiornalelocale)
В четырех регионах на юге Италии горят леса. В результате погибли три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Ansa.
Огонь охватил леса в Калабрии, Сицилии, Сардинии, Кампании.
Власти Калабрии обратились к правительству с просьбой ввести чрезвычайное положение. Там погибли двое пожилых мужчин, которые пытались спасти от огня свои дома. Один человек погиб в Катании.
В больницы с ожогами доставлены еще пятеро пострадавших.
Фото: в Италии бушуют лесные пожары (ogginotizie)