Возле резиденции Трампа задержали иранца с холодным оружием

В нескольких километрах от загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида полиция задержала гражданина Ирана с холодным оружием и крупной суммой наличных денег. Как передает РБК-Украина, об этом пишет газета Daily News.

Как сообщил представитель городской полиции Майкл Огродник, у мужчины изъяли паспорт гражданина Ирана на имя Масуда Золеха.

Также во время личного досмотра полиция нашла у него мачете, топорик с остроконечным лезвием и 22 тысячи долларов наличными. Правоохранители досмотрели иранца после тревожного звонка, который поступил в полицию.

Мужчина оставил автомобиль на парковке международного аэропорта Палм-Бич. Газета не уточняет, взят ли иранец под стражу. Ему предписано явиться в суд.

Напомним, в начале года полиция застрелила вооруженного ножом мужчину, который ранил людей в парке близ Парижа. Нападение произошло в городе Вильжюиф у юго-восточной границы французской столицы. Согласно первым данным, ранения получили три человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Британии два человека погибли и один получил серьезные ранения в результате нападения с ножом, которое произошло в воскресенье, 22 декабря, в городе Кроли в графстве Западный Сассекс.