Возле посольства Польши в Киеве группа иностранцев избила нацгвардейца

Полиция задержала одного из злоумышленников

Возле посольства Польши в Киеве вчера ночью, 25 марта 2018 года, группа иностранцев избила нацгвардейца, который охранял дипломатическое учреждение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Вчера вечером двое неизвестных с кулаками набросились на военнослужащего, который находился на посту возле посольства Республики Польша. Одному из нападавших удалось скрыться", - говорится в сообщении.

Как отмечается, происшествие произошло около 23:00 на улице Богдана Хмельницкого, где неизвестные избили нацгвардейца, который несет службу по охране посольства Республики Польша.

Правоохранителям удалось задержать 27-летнего иностранца, который обоснованно подозревается в совершении указанного уголовного правонарушения. Его подельника разыскивают.

"Установлено, что между военнослужащим и молодыми людьми возник словесный конфликт, после которого произошла драка. По предварительной информации, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

В настоящее время по указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Фото: задержанный злоумышленник (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области возле села Нова Збуровка в ночь с 8 на 9 марта произошла драка между гражданскими и военными одного из подразделений Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение".