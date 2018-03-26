Біля посольства Польщі в Києві група іноземців побила нацгвардійця

Поліція затримала одного із зловмисників

Біля посольства Польщі в Києві вчора вночі, 25 березня 2018 року, група іноземців побила нацгвардійця, який охороняв дипломатичну установу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві.

"Вчора ввечері двоє невідомих із кулаками накинулися на військовослужбовця, який знаходився на посту біля посольства Республіки Польща. Одному із нападників вдалося втекти", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, подія сталася близько 23:00 на вулиці Богдана Хмельницького, де невідомі побили нацгвардійця, який несе службу з охорони посольства Республіки Польща.

Правоохоронцям вдалося затримати 27-річного іноземця, якого обґрунтовано підозрюють у скоєнні вказаного кримінального правопорушення. Його спільника розшукують.

"Встановлено, що між військовослужбовцем і молодиками виник словесний конфлікт, після якого сталася бійка. За попередньою інформацією, нападники перебували у стані алкогольного сп'яніння", - йдеться у повідомленні.

Наразі за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Фото: затриманий зловмисник (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсонській області біля села Нова Збур'ївка в ніч з 8 на 9 березня сталася бійка між цивільними і військовими одного з підрозділів Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ), відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 "Умисне тяжке тілесне ушкодження".