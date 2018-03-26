Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Біля посольства Польщі в Києві група іноземців побила нацгвардійця

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 11:50
Фото: посольство Польщі (facebook.com Business-Visit)
Фото: посольство Польщі (facebook.com Business-Visit)

Поліція затримала одного із зловмисників

Біля посольства Польщі в Києві вчора вночі, 25 березня 2018 року, група іноземців побила нацгвардійця, який охороняв дипломатичну установу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві.

"Вчора ввечері двоє невідомих із кулаками накинулися на військовослужбовця, який знаходився на посту біля посольства Республіки Польща. Одному із нападників вдалося втекти", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, подія сталася близько 23:00 на вулиці Богдана Хмельницького, де невідомі побили нацгвардійця, який несе службу з охорони посольства Республіки Польща.

Правоохоронцям вдалося затримати 27-річного іноземця, якого обґрунтовано підозрюють у скоєнні вказаного кримінального правопорушення. Його спільника розшукують.

"Встановлено, що між військовослужбовцем і молодиками виник словесний конфлікт, після якого сталася бійка. За попередньою інформацією, нападники перебували у стані алкогольного сп'яніння", - йдеться у повідомленні.

Наразі за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. 

Фото: затриманий зловмисник (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсонській області біля села Нова Збур'ївка в ніч з 8 на 9 березня сталася бійка між цивільними і військовими одного з підрозділів Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ), відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 "Умисне тяжке тілесне ушкодження". 

У МЗС Польші заявили про доцільність створення держагенції у справах українських мігрантів Варшава не прагне "обирати героїв" для України, - МЗС Польщі
Теги публікації: Київ, полиция, Польша  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Далі буде самосуд": юрист розповіла, чому влада покриває школяра- "нелюда"
Футболісти називають його другим татом: помер відомий український тренер
Експерти розповіли, в яких містах України живеться найкраще
"Нехай і моя частка там буде": 92-річна пенсіонерка стала Почесним волонтером України
On Top