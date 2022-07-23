Возле Полтавы перевернулась фура. Перекрыта трасса Киев - Харьков

На въезде в Полтаву перевернулась фура и перекрыла трассу из Киева на Харьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram патрульной полиции.

"Водитель грузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Для того, чтобы убрать автомобиль с проезжей части, задействована специальная техника. Планируйте маршрут поездки с учетом этой информации", - говорится в сообщении.

Сообщается, что авария произошла на 330 километре трассы М-03 Киев - Харьков - Довжанский.

Напомним, ранее в Одесской области перевернулась маршрутка с пассажирами, в результате аварии были пострадавшие. В маршрутке находились 13 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.