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Возле Полтавы перевернулась фура. Перекрыта трасса Киев - Харьков

Фото: на въезде Полтавы перевернулась фура (t.me/patrolpolice_ua)
Автор: Сергей Новиков

На въезде в Полтаву перевернулась фура и перекрыла трассу из Киева на Харьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram патрульной полиции.

Сообщается, что авария произошла на 330 километре трассы М-03 Киев - Харьков - Довжанский.

"Водитель грузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Для того, чтобы убрать автомобиль с проезжей части, задействована специальная техника. Планируйте маршрут поездки с учетом этой информации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Одесской области перевернулась маршрутка с пассажирами, в результате аварии были пострадавшие. В маршрутке находились 13 человек.

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