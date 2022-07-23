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Біля Полтави перекинулася фура. Перекрита траса Київ - Харків

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Полтава, Субота 23 липня 2022 21:41
Біля Полтави перекинулася фура. Перекрита траса Київ - Харків Фото: на в'їзді Полтави перекинулася фура (t.me/patrolpolice_ua)
Автор: Сергей Новиков

На в'їзді до Полтави перекинулася фура і перекрила трасу з Києва на Харків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram патрульної поліції.

Повідомляється, що аварія сталася на 330 кілометрі траси М-03 Київ - Харків - Довжанський.

"Водій вантажівки не впорався з керуванням і допустив перекидання транспортного засобу. Для того, щоб прибрати автомобіль з проїжджої частини, задіяна спеціальна техніка. Плануйте маршрут поїздки з урахуванням цієї інформації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Одеській області перекинулася маршрутка з пасажирами, в результаті аварії були постраждалі. У маршрутці перебували 13 осіб.

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