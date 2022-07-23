Біля Полтави перекинулася фура. Перекрита траса Київ - Харків

На в'їзді до Полтави перекинулася фура і перекрила трасу з Києва на Харків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram патрульної поліції.

"Водій вантажівки не впорався з керуванням і допустив перекидання транспортного засобу. Для того, щоб прибрати автомобіль з проїжджої частини, задіяна спеціальна техніка. Плануйте маршрут поїздки з урахуванням цієї інформації", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що аварія сталася на 330 кілометрі траси М-03 Київ - Харків - Довжанський.

Нагадаємо, раніше в Одеській області перекинулася маршрутка з пасажирами, в результаті аварії були постраждалі. У маршрутці перебували 13 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.