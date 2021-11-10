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Возле побережья Японии произошло сильное землетрясение

Автор: Дмитрий Кузнецов

В среду, 10 ноября, у побережья японского острова Мияко произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,6 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Геологической службы США.

По ее данным, эпицентр находился в 184 километрах к юго-востоку от города Хирара (население около 34 тысячи человек), который находится на острове Мияко. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Также не объявлялась угроза цунами.

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ЯпонияЗемлетрясение