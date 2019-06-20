Возле парламента Грузии полиция применила слезоточивый газ против митингующих

Грузинская полиция применила слезоточивый против демонстрантов, собравшихся в Тбилиси перед зданием парламента вечером 20 июня. В некоторых случаях были применены резиновые пули, передает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Отмечается, что у здания парламента происходили стычки демонстрантов с полицией. Последняя стреляла гранатами со слезоточивым газом.

Грузинские телеканалы в прямом эфире продемонстрировали, как некоторые участники акции начали покидать место митинга, прикрывая лица майками и платками. Есть пострадавшие, которым бригады скорой помощи оказывали первую медицинскую помощь на месте. Тех, кому требуется госпитализация, скорая начала увозить в клиники.

Не смотря на это, все же большая часть демонстрантов остается на месте. Они скандируют "Позор!". Люди призывают к ответу правительство, требуя также отставки председателя парламента, главы МВД и главы Службы государственной безопасности.

Фото: протесты в Грузии (1tv.ge)

Напомним, как сообщало ранее РБК-Украина, в Грузии демонстранты начали штурм здания грузинского парламента. Тысячи человек вышли на акции протеста из-за выступление российских политиков в парламенте Грузии. К протестующим также присоединились представители различных грузинских оппозиционных партий.