Возле Николаева загорелся "Интерсити", от теповоза отцепили вагоны с пассажирами

Информация о происшествии поступила спасателям 28 июля в 21:25

По прибытию на место происшествия пожарные установили, что горит задний отсек тягового тепловоза на площади 6 кв. м.

"9 пассажирских вагонов, в которых находился 71 человек, из них 60 пассажиров, отцеплены от тепловоза", - говорится в сообщении.

В 21:45 пожар локализован, в 21:55 - ликвидирован на той же площади, его причина устанавливается.

Жертв и пострадавших нет.

В 22:11 пассажирский поезд отправлен на станцию Николаев, а в 22:57, после формирования, до конечной станции Херсон.