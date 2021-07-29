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Біля Миколаєва загорівся "Інтерсіті", від теповоза відчепили вагони з пасажирами

Автор: РБК-Україна

Поблизу Миколаєва сталося загорання пасажирського поїзда "Інтерсіті" №767. Він прямував за сполученням "Київ-Херсон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Інформація про подію надійшла рятувальникам 28 липня о 21:25

По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що горить задній відсік тягового тепловоза на площі 6 кв.м.

"9 пасажирських вагонів, в яких знаходилась 71 особа, з них 60 пасажирів, відчеплено від тепловоза", - йдеться в повідомленні.

О 21:45 пожежу локалізовано, о 21:55 - ліквідовано на тій же площі, її причина встановлюється.

Жертв та постраждалих немає.

О 22:11 пасажирський потяг відправлено на станцію Миколаїв, а о 22:57, після формування, до кінцевої станції Херсон.

Нагадаємо, у середу, 28 липня, поїзд "Інтерсіті" сполучення Київ-Запоріжжя затримувався на три години.

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Миколаївпоезд