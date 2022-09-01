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Біля Миколаєва пролунали шість вибухів: що відомо

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Миколаїв, Четвер 01 вересня 2022 14:51
Біля Миколаєва пролунали шість вибухів: що відомо Фото: біля Миколаєва пролунали шість вибухів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 1 вересня, біля Миколаєва знову відбулись вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Олександра Сєнкевича.

"Нещодавно пролунало шість вибухів. Снаряди лягли на відкритій території та за межами міста", - написав він.

За словами мера, сьогодні вночі і вдень тривога лунає дуже часто.

"Прошу всіх бути максимально обережними", - додав Сєнкевич.

Як повідомлялося, в Миколаєві близько опівночі прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги.

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