Біля Миколаєва пролунали шість вибухів: що відомо
Фото: біля Миколаєва пролунали шість вибухів (Getty Images)
У четвер, 1 вересня, біля Миколаєва знову відбулись вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Олександра Сєнкевича.
"Нещодавно пролунало шість вибухів. Снаряди лягли на відкритій території та за межами міста", - написав він.
За словами мера, сьогодні вночі і вдень тривога лунає дуже часто.
"Прошу всіх бути максимально обережними", - додав Сєнкевич.
Як повідомлялося, в Миколаєві близько опівночі прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги.
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