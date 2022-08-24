Возле Николаева произошел пожар из-за обстрела: первые подробности

Из-за обстрелов в среду, 24 августа, возник пожар возле Николаева. Она случилась за пределами города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Николаева Александра Сенкевича.

"После обстрелов около 17.30 возник пожар за пределами города. Сейчас там работают спасатели, поэтому все подробности потом", - рассказал он.

Как сообщалось, Николаев не закрыли на въезд и выезд на День независимости. Однако жителей города просили работать дистанционно из-за угрозы ударов со стороны оккупантов.

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