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Возле морской границы Украины за неделю зафиксировали более 40 иностранных судов

НовостиОбщество    23.06.2018 - 16:19
Фото: охрана морской границы (dpsu.gov.ua)
Фото: охрана морской границы (dpsu.gov.ua)

Также осмотрено 9 украинских судов и 1 иностранную яхту, на нарушителей составлены протоколы

До Одесского морского порта вернулся катер "Балаклава, который выполнял задачи по охране морской границы. В течение недели операции экипаж катера проконтролировал порядок плавания 43 иностранных судов, говорится в сообщении Госпогранслужбы.

"В Течение недели КаМО "Балаклава" выполнял задачи в северо-западной части Черного моря. Во взаимодействии с судном ВМС Украины "Горловка" и пограничной авиацией экипаж отработал совместные действия в зоне ответственности, а также стажировки офицеров плавсостава отряда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам службы проконтролировано порядок плавания 63 судов 43 из которых иностранные.

"Также осмотрено 9 украинских судов и 1 иностранную яхту. По результатам выявленных нарушений пограничного режима составлены протоколы по статье 202 Куоап и вынесено постановления о наложении штрафов", - сообщили в Госпогранслужбе.

 

Фото: охрана морской границы (dpsu.gov.ua)

Напомним, недавно флагман Военно-морских сил Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" покинул Одесский порт. В течение нескольких дней в открытом море будут проводиться маневры в составе тактической группы с участием морской авиации.

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Теги публикации: пограничники  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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