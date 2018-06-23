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Біля морського кордону України за тиждень зафіксували 43 іноземні судна

НовиниСуспільство    23.06.2018 - 16:19
Фото: охорона морського кордону (dpsu.gov.ua)
Фото: охорона морського кордону (dpsu.gov.ua)

Також оглянуто 9 українських суден та 1 іноземну яхту, на порушників складено протоколи

До Одеського морського порту повернувся катер "Балаклава, котрий виконував завдання з охорони морського кордону. Протягом тижня операції екіпаж катера проконтролював порядок плавання 43 іноземних суден, йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

"Протягом тижня КаМО "Балаклава" виконував завдання у північно-західній частині Чорного моря. У взаємодії з судном ВМС України "Горлівка" та прикордонною авіацією екіпаж відпрацював спільні дії в зоні відповідальності, а також стажування офіцерів плавскладу загону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами служби проконтрольовано порядок плавання  63 суден 43 з яких іноземні.

"Також оглянуто 9 українських суден та 1 іноземну яхту. За результатами виявлених порушень прикордонного режиму складено протоколи за статтею 202 КУпАП та винесено постанови про накладення штрафів", - повідомили в Держприкордонслужбі.

 

Фото: охорона морського кордону (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно флагман Військово-морських сил України фрегат "Гетьман Сагайдачний" покинув Одеський порт. Протягом кількох днів у відкритому морі будуть проводитися маневри у складі тактичної групи за участю морської авіації.

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Теги публікації: пограничники  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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