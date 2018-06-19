Фрегат "Гетьман Сагайдачний" відправився на військові навчання

На борту фрегата новий тактичний номер, відповідний стандартам НАТО - F130

Флагман Військово-морських сил України фрегат "Гетьман Сагайдачний" у вівторок, 19 червня, покинув Одеський порт. Протягом кількох днів у відкритому морі будуть проводитися маневри у складі тактичної групи за участю морської авіації, повідомляє "Думская".

Зазначено, що близько 9:30 фрегат вийшов з Практичної гавані. Трохи раніше в море вийшли катери "Аккерман" і "Бердянськ".

Крім того, на борту фрегата новий тактичний номер, відповідний стандартам НАТО - замість колишнього U130 тепер це F130. Катери також поміняли індекс - замість літери U на них з'явилися P174 і P175.

"Гетьман Сагайдачний" проведе спільне маневрування з відпрацюванням методів бойового застосування, а також навички передачі малих вантажів на ходу. Під час навчань фрегата чекають стрільби артилерії головного калібру по морських мішенях, катери також займуться стрілецькою підготовкою.

Наголошується, що таким чином буде здійснюватися підготовка до військовий навчань "СіБріз-2018", в ході яких морська авіація Сакської бригади відпрацює злети і посадки на палубу вертольота Ка-27, а екіпаж флагмана займеться протиповітряною обороною від нальотів умовного противника. Також будуть проведені навчання по підготовці противодиверсионной.

Нагадаємо, фрегат "Гетьман Сагайдачний" після анексії Криму дислокувався в Одеський морський порт 5 березня 2014 року.