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Возле Мелитополя снова начались взрывы, - мэр

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Мелитополь, Воскресенье 17 июля 2022 16:59
Возле Мелитополя снова начались взрывы, - мэр Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Возле оккупированного Мелитополя снова слышны громкие взрывы. Украинская сторона выясняет причины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"Несколько часов назад снова начались взрывы возле Мелитополя, на южной границе нашего города в Акимовке начались громкие взрывы. Сейчас мы уточняем, что это", - отметил он.

Напомним, ранее Федоров заявлял, что российские оккупанты начали выводить военную технику из Мелитополя после ударов Вооруженных сил Украины.

До этого сообщалось, что ракетные системы HIMARS ударили по двум военным базам противника в оккупированном городе.

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Мелитополь Взрыв
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