Біля Мелітополя знову почалися вибухи, - мер

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"Кілька годин тому знову почалися вибухи біля Мелітополя, на південному кордоні нашого міста в Якимівці почалися гучні вибухи. Зараз ми уточнюємо, що це", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Федоров заявляв, що російські окупанти почали виводити військову техніку з Мелітополя після ударів Збройних сил України.

До цього повідомлялося, що ракетні системи HIMARS вдарили по двох військових базах противника в окупованому місті.

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