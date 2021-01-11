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Возле Малайзии из-за COVID застрял корабль с украинцами. МИД добивается визита врача

Понедельник 11 января 2021 16:46
Возле Малайзии из-за COVID застрял корабль с украинцами. МИД добивается визита врача
Фото: корабль SFL Kate (marinetraffic.com by rick voice)
Автор: РБК-Украина

У берегов Малайзии из-за COVID застрял корабль, среди членов экипажа которого есть два украинца. Украинская сторона добивается, чтобы на борт отправили врача.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, на сегодня посольство Украины в Малайзии находится на связи с украинскими моряками.

"Во взаимодействии с судовладельцем в срочном порядке прорабатывается возможность посещения корабля врачом для оказания неотложной медицинской помощи", - отметил он.

Как пишет "Радио Свобода", местная власть не оказывает помощь членам экипажа корабля SFL Kate, которые заболели COVID-19. Судно с углем направлялось из Индонезии в Индию, но в связи с болезнью команда пыталась зайти в Сингапур. Однако Сингапур не принял судно, и кораблю стал на якорь рядом у берегов Малайзии.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцев, которые возвращаются из-за границы, не должны принуждать к сдаче ПЦР-теста.

Летом на украинском фрегате "Гетьман Сагайдачний" выявили коронавирус, в связи с чем вся команда была помещена на карантин.

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