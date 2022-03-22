Возле Макарова оккупанты уничтожили склад "Фармака". Убытки оцениваются в 1,5 млрд гривен

В Киевской области вблизи Макарова в результате вражеских обстрелов сгорел склад фармацевтического завода "Фармак". Компания понесла убытки в примерно 1,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена наблюдательного совета "Фармака" Петра Чернышева.

"Наш склад полностью сгорел - компания понесла примерно 1,5 миллиарда гривен потерь. Мы работаем над полноценным восстановлением производства. Это сложно ведь на складе было все сырье и Первичная упаковка, а над Киевом летают снаряды", - написал он.

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