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Возле Макарова оккупанты уничтожили склад "Фармака". Убытки оцениваются в 1,5 млрд гривен

Фото: возле Макарова оккупанты уничтожили склад "Фармака"
Автор: Мария Кучерявец

В Киевской области вблизи Макарова в результате вражеских обстрелов сгорел склад фармацевтического завода "Фармак". Компания понесла убытки в примерно 1,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена наблюдательного совета "Фармака" Петра Чернышева.

"Наш склад полностью сгорел - компания понесла примерно 1,5 миллиарда гривен потерь. Мы работаем над полноценным восстановлением производства. Это сложно ведь на складе было все сырье и Первичная упаковка, а над Киевом летают снаряды", - написал он.

Напомним, РФ полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 27-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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