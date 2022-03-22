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Біля Макарова окупанти знищили склад "Фармака". Збитки оцінюються в 1,5 млрд гривень

Фото: біля Макарова окупанти знищили склад "Фармака"
Автор: Марія Кучерявець

У Київській області поблизу Макарова внаслідок ворожих обстрілів згорів склад фармацевтичного заводу "Фармак". Компанія понесла збитки у приблизно 1,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена наглядової ради "Фармака" Петра Чернишова.

"Наш склад повністю згорів - компанія зазнала приблизно 1,5 мільярда гривень втрат. Ми працюємо над повноцінним відновленням виробництва. Це складно адже на складі була вся сировина та первинна упаковка, а над Києвом літають снаряди", - написав він.

Нагадаємо, РФ повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 27-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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