Біля Макарова окупанти знищили склад "Фармака". Збитки оцінюються в 1,5 млрд гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена наглядової ради "Фармака" Петра Чернишова.

"Наш склад повністю згорів - компанія зазнала приблизно 1,5 мільярда гривень втрат. Ми працюємо над повноцінним відновленням виробництва. Це складно адже на складі була вся сировина та первинна упаковка, а над Києвом літають снаряди", - написав він.

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