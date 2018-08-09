Возле Лукьяновского СИЗО произошла потасовка с участием спикера замглавы Минюста

Представителя Минюста толкали собравшиеся у СИЗО активисты

Возле Лукьяновского СИЗО в Киеве между активистами, которые пытались помешать этапированию бойцов "Торнадо", и спикером заместителя министра юстиции Юрием Маслаком произошла потасовка, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер ведомства вышел к активистам, чтобы объяснить ситуацию, однако некоторые из толпы начали толкать представителя Минюста, в частности, пожилая женщина вцепилась ему в спину и начала наносить по ней удары. После этого правоохранители взяли мужчину в кольцо и начали уводить от здания. Активисты вслед Маслаку начали скандировать "Ганьба".

Фото: активисты толкали спикера замглавы Минюста

Добавим также, что во время этапирования бойцов "Торнадо" под Лукьяновским СИЗО произошли столкновения между гражданами и правоохранителями. Из СИЗО пытались выехать три автозака, чему пытались помешать собравшиеся у здания люди. В частности, одна из активисток бросалась под машину.

Напомним, как сообщало РБК-Украина ранее, экс-бойцы "Торнадо" в четверг устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, в связи с чем был введен план "Буря". Отмечалось, что экс-комбата Руслана Онищенко и его приспешников пытались развести по разным заведениям временного содержания. В ответ на это заключенные забаррикадировали выход из камеры.

Знакомые и родственники подсудимых блокировали въезд-выезд спецавтомобилей. Под стенами изолятора собралось около 30-40 человек. По факту умышленного блокирования выезда спецавтомобилей начато уголовное производство по ч. 1 ст. 343 Криминального кодекса Украины.

По данным телеканала "112 Украина", трех заключенных сегодня вывезли.

Бойцы "Торнадо" вместе с их командиром Русланом Онищенко были задержаны летом 2015 года. Их обвиняют в целом ряде преступлений, среди которых организация преступной группы, вымогательство, похищение людей, грабеж. Есть обвинение и в совершении преступления на сексуальной почве.