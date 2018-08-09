Біля Лук'янівського СІЗО сталася штовханина за участю спікера заступника голови Мін'юсту

Представника Мін'юсту штовхали присутні біля СІЗО активісти

Біля Лук'янівського СІЗО в Києві між активістами, які намагалися перешкодити етапуванню бійців "Торнадо", і спікером заступника міністра юстиції Юрієм Маслаком сталася штовханина, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер відомства вийшов до активістів, щоб пояснити ситуацію, проте деякі з натовпу почали штовхати представника Мін'юсту, зокрема, жінка похилого віку вчепилася йому в спину і почала наносити по ній удари. Після цього правоохоронці взяли чоловіка в кільце і почали відводити від будівлі. Активісти у слід Маслаку почали скандувати "Ганьба".

Фото: активісти штовхали спікера замголови Мін'юсту

Додамо також, що під час етапування бійців "Торнадо" під Лук'янівським СІЗО сталися сутички між громадянами та правоохоронцями. Із СІЗО намагалися виїхати три автозаки, чому намагалися перешкодити люди, які зібралися біля будівлі Зокрема, одна з активісток кидалася під машину.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна раніше, екс-бійці "Торнадо" в четвер влаштували бунт у Лук'янівському СІЗО, у зв'язку з чим був введений план "Буря". Зазначалося, що екс-комбата Руслана Онищенко та його поплічників намагалися розвести по різних закладах тимчасового утримання. У відповідь на це ув'язнені забарикадували вихід із камери.

Знайомі та родичі підсудних блокували в'їзд-виїзд спецавтомобілів. Під стінами ізолятора зібралося близько 30-40 людей. За фактом умисного блокування виїзду спецавтомобілів розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 343 Кримінального кодексу України.

За даними телеканалу "112 Україна", трьох в'язнів сьогодні вивезли.

Бійці "Торнадо" разом з їхнім командиром Русланом Онищенко були затримані влітку 2015 року. Їх звинувачують у цілому ряді злочинів, серед яких організація злочинної групи, вимагання, викрадення людей, грабіж. Є звинувачення і в скоєнні злочину на сексуальному підґрунті.