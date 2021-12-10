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Возле Лубнов завершился ремонт 15-километрового отрезка трассы "Киев - Харьков"

Автор: Наталия Гурковская

В Лубенском районе Полтавской области завершился ремонт участка трассы М-03 "Киев - Харьков" на отрезке 170-185 км. Обновление трассы, которая является одной из самых загруженных в Украине, проходит в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Полтавской области.

"Новые дорожные знаки, барьерное ограждение, пластиковая разметка, павильоны остановок общественного транспорта и другие элементы инфраструктуры установлены по всей протяженности данного участка", - говорится в сообщении.

На обоих проездах устроили покрытие толщиной 43 см: 22 см - регенерация, 16 см - два слоя асфальтобетона и 5 см - слой щебеночно-мастикового асфальтобетона.

Напомним, ранее в ОП сообщили о планах до конца 2024 года сделать по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" 24 тыс. километров дорог.

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Большая стройка