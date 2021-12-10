RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Біля Лубен завершився ремонт 15-кілометрового відрізку траси "Київ - Харків"

Автор: Наталія Гурковська

У Лубенському районі Полтавської області завершився ремонт ділянки траси М-03 "Київ - Харків" на відрізку 170-185 км. Оновлення траси, яка є однією з найзавантаженіших в Україні, відбувається у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг у Полтавській області.

"Нові дорожні знаки, бар'єрне огородження, пластикова розмітка, павільйони зупинок громадського транспорту та інші елементи інфраструктури встановлені по всій протяжності даної ділянки", - йдеться у повідомленні.

На обох проїздах влаштували покриття товщиною 43 см: 22 см - регенерація, 16 см - два шари асфальтобетону та 5 см - шар щебенево-мастикового асфальтобетону.

Нагадаємо, раніше в ОП повідомили про плани до кінця 2024 року зробити за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" 24 тис. кілометрів доріг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво