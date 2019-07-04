Возле КСУ протестуют против отмены закона о люстрации

Фото: у здания КСУ проходит акция (Владислав Красинский/РБК-Украина)

В четверг суд продолжит рассмотрение конституционности данного закона

У здания Конституционного суда Украины утром в четверг, 4 июля, протестуют против отмены закона о люстрации. Об этом с места события сообщает корреспондент РБК-Украина.

Фото: акция у здания КСУ

На акции присутствует около 400 человек. При этом полиция информирует об участии 300 человек в митинге.

Сегодня КСУ продолжит рассмотрение представления группы парламентариев о конституционности закона о люстрации ("Очищении власти").

Напомним, в мае Конституционный суд Украины (КСУ) в очередной раз отложил рассмотрение закона о люстрации.

Как писало РБК-Украина ранее, журналисты "Радио Свобода" заявляли, что КСУ отменил заседание, на котором должна была решиться судьба закона о люстрации, из-за разоблачения встречи соратника президента Владимира Зеленского с главой Конституционного суда.

Отметим, закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября 2014 года и предусматривает люстрацию чиновников, которые занимали должности во время режима беглого президента Украины Виктора Януковича.

Так, кроме топ-чиновников, под люстрацию попали главы ОГА, все их заместители и все главы РГА, которые работали при Януковиче не менее 1 года. Также были уволены правоохранители, судьи, прокуроры, которые принимали участие в преследовании участников Майдана, а также те, кто поддерживал сепаратистов и террористов на востоке Украины.