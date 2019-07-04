Біля КСУ протестують проти скасування закону про люстрацію

Фото: біля будівлі КСУ проходить акція (Владислав Красінський/РБК-Україна)

У четвер суд продовжить розгляд конституційності даного закону

Біля Конституційного суду України зранку у четвер, 4 липня, відбувається протест проти скасування закону про люстрацію. Про це з місця події повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Фото: акція біля КСУ

На акції присутні біля 400 людей. При цьому поліція інформує про участь 300 осіб у мітингу.

Сьогодні КСУ продовжить розгляд подання групи парламентарів щодо конституційності закону про люстрацію ("Очищення влади").

Нагадаємо, в травні Конституційний суд України (КСУ) в черговий раз відклав розгляд закону про люстрацію.

Як писало РБК-Україна раніше, журналісти "Радіо Свобода" заявляли, що КСУ скасував засідання, на якому повинна вирішитися доля закону про люстрацію, через викриття зустрічі соратника президента Володимира Зеленського з главою Конституційного суду.

Відзначимо, закон "Про очищення влади" набув чинності 16 жовтня 2014 року і передбачає люстрацію чиновників, які займали посади під час режиму побіжного президента України Віктора Януковича.

Так, крім топ-чиновників, під люстрацію потрапили голови ОДА, всі їхні заступники і всі голови РДА, які працювали при Януковичі не менше 1 року. Також були звільнені правоохоронці, судді, прокурори, які брали участь у переслідуванні учасників Майдану, а також ті, хто підтримував сепаратистів і терористів на сході України.