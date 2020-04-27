Возле Крыма нашли затопленный в ходе Второй мировой войны теплоход

Возле побережья оккупированного Крыма обнаружили теплоход "Армения", который был потоплен нацистами в ходе Второй мировой войны с несколькими тысячами человек на борту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что теплоход обнаружен на глубине полутора километров в 15 морских милях от оккупированной Ялты. Судно идентифицировали представители Русского географического общества после погружения телеуправляемого подводного аппарата.

Отметим, теплоход был потоплен 6 ноября 1941 года во время эвакуации жителей Севастополя и персонала военных госпиталей. По разным оценкам, на борту находилось от 4,5 до 10 тысяч человек. В начале войны был переоборудован в медико-санитарное судно.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин перенес на 3 сентября дату окончания Второй мировой войны. Против переноса выступал Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, поскольку 3 сентября в Российской Федерации является днем памяти жертв теракта в Беслане.