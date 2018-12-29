Возле Кипра загорелся нефтяной танкер

Фото: нефтяной танкер Athlos (cyprus-mail.com)

В результате происшествия, пострадали 2 членов экипажа

У побережья кипрского города Ларнака загорелся нефтяной танкер Athlos, в результате чего двое членов экипажа были госпитализированы с ожогами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cyprus Mail.

Как сообщается, сегодня, в 9:30 по местному времени, нефтяной танкер Athlos загорелся у побережья Ларнаки. В результате инцидента двое членов экипажа были госпитализированы с ожогами.

Как сообщает издание, еще трое членов экипажа были направлены в медучреждения на обследование.

Всего на момент пожара на борту судна находились 17 членов экипажа.

На данный момент правоохранители устанавливают причину пожара.

Ранее РБК-Украина писало, что В Каспийском море, в территориальных водах Туркменистана, загорелся танкер Российской Федерации.

Напомним, в конце марта на российский танкере "Надежда", севшем на мель у западного побережья Сахалина, произошло возгорание.